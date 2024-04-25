Тина Канделаки пригласила туристов в Нижний Новгород. О прелестях столицы закатов известная телеведущая рассказала поклонникам на своей странице ВКонтакте.
«Город встретит вас шикарной архитектурой. Вечером вы сможете полюбоваться невероятными закатами. Да, их стоит увидеть, солнце садится очень близко к стрелке Волги и Оки — зрелище потрясающее, — написала знаменитость. — Природа тут постаралась: слияние рек и высокий берег сделали Нижний столицей закатов».
Тина Канделаки посоветовала подписчикам также прокатиться по канатной дороге. А тем, кто еще не определился с направлением для отпуска, присмотреться к российским курортам — здесь и разнообразие природных ландшафтов, и богатое историко-культурное наследие.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Екатерина Одинцова поделилась секретом женского успеха.