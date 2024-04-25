Самарский врач получил медаль Луки Крымского

Врач из Самарской области Сергей Скупченко отправился в ДНР, чтобы помочь в прифронтовом госпитале. Хирург получил награду за добросовестный и многолетний труд.
По информации министерства здравоохранения Самарской области, министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил хирургу медаль Луки Крымского на выставке «Россия». Торжественное событие произошло в День национальных приоритетов. Сергей Скупченко обладает навыками и техниками по общей хирургии, эндоскопии, рентгенологии и трансфузиологии.
Стаж работы врача составляет 17 лет. Сергей Сергеевич работал в прифронтовом госпитале в рамках оказания медицинской помощи. Врач отправлялся в ДНР в качестве волонтера-медика.