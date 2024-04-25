Волжанка попытала счастье в шоу «Давай поженимся!»

Алине 29 лет, она работает в продюсерском центре «Народный фронт». Как было сказано в визитной карточке участницы, волжанка гордится волонтерской деятельностью и победой в одном всероссийском конкурсе для журналистов. Кроме того, она мечтает сняться в сериале и планирует работать исключительно ради удовольствия.
В качестве жениха на передаче выступил 43-летний финансист Сергей, который заявил, что женится на светловолосой образованной обладательнице патриотичных взглядов, традиционных ценностей и доброй души.
Несмотря на то что Алина практически идеально подходит под это описание, а другие невесты оценили ее положительно, сам жених волжанкой не заинтересовался. В итоге герой программы не остановил свой выбор ни на одной из потенциальных невест.