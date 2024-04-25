В Омске временно изменится схема движения нескольких автобусов

Как собщили в четверг, 25 апреля 2024 года, в пресс-службе департамента транспорта Омска, с 10 часов пятницы, 26 апреля 2024 года, до 10 часов субботы, 27 апреля, из-за ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях будет временно ограничено движение на участке по улице 6-й Шинной.