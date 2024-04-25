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В Омске временно изменится схема движения нескольких автобусов

В Омске на сутки изменится схема движения ряда автобусов, проезжающих через улицы Октябрьского округа.

Как собщили в четверг, 25 апреля 2024 года, в пресс-службе департамента транспорта Омска, с 10 часов пятницы, 26 апреля 2024 года, до 10 часов субботы, 27 апреля, из-за ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях будет временно ограничено движение на участке по улице 6-й Шинной.

Движение городского пассажирского транспорта в указанный период будет организовано по измененной схеме: автобсы вместо 6-й Шинной поедут на участке от остановочного пункта «Поликлиника» до конечной остановки «МСЧ-9» по улице 5-й Кордной.