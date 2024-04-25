В Деревне Универсиады Казани проваливается асфальт: студентам запретили проходить через КПП на Парина

В Казани перед домом № 1 Деревни Универсиады обрушился асфальт. Дорожное полотно, где в период спортивных соревнований 2013 года ездили автобусы, а сейчас ходят студенты, обвалилось более двух недель назад. Обрушение произошло за пределами кампуса, но недалеко от контрольно-пропускного пункта (КПП) на улице Академика Парина, где ежедневно проходит более тысячи студентов.