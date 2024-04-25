Кемеровская первоклассница лучше всех в России летает в аэротрубе

Как сообщает правительство Кузбасса, 8-летняя спортсменка Ева Попкова заняла первое место на всероссийских соревнованиях по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта «RISCUP 2024». Кемеровская первоклассница стала лучшей среди 25 участников возрастной группы до 12 лет в дисциплине «Freestyle A-class».
Ева Попкова начала тренировки два года назад и уже неоднократно занимала лидирующие позиции на всероссийских и международных соревнованиях. Девочка тренируется в аэротрубе «Кузбасс-Арены», где учатся отрабатывать фигуры и перестроения и взрослые.
А в начале года кузбассовцы в составе сборной России стали абсолютными чемпионами первых гибридных международных соревнований по парашютному спорту в Абу-Даби. 18 марта в Кемерове состоится «Небофест». Праздник парашютного спорта четыре года назад организовали кузбасские энтузиасты, а в прошлом году он впервые вышел за пределы региона.