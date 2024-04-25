Кемеровская первоклассница лучше всех в России летает в аэротрубе

А в начале года кузбассовцы в составе сборной России стали абсолютными чемпионами первых гибридных международных соревнований по парашютному спорту в Абу-Даби. 18 марта в Кемерове состоится «Небофест». Праздник парашютного спорта четыре года назад организовали кузбасские энтузиасты, а в прошлом году он впервые вышел за пределы региона.