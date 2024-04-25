В Ростове врачи спасли тяжелораненого бойца СВО

Мужчина жаловался на руку, которая почти перестала его слушаться, нельзя было расписаться и даже взять кружку. В Центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии во время осмотра отметили, что на правой руке пульс у пациента практически отсутствовал.