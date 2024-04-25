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В Ростове врачи спасли тяжелораненого бойца СВО

В Ростове-на-Дону спасли тяжелораненого бойца СВО, у которого перестала двигаться рука.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону медики РостГМУ спасли тяжелораненого участника СВО, которому угрожала опасность даже после заживления травмы. О том, как обстояло дело, рассказали в пресс-службе донского Минздрава.

Мужчина жаловался на руку, которая почти перестала его слушаться, нельзя было расписаться и даже взять кружку. В Центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии во время осмотра отметили, что на правой руке пульс у пациента практически отсутствовал.

Помогло УЗИ артерий верхних конечностей, техника показала «больших размеров аневризму, опутавшую нерв». С таким образованием в крупном кровеносном сосуде военный мог лишиться не только руки, но и жизни. К разрыву аневризмы могла привести любая малейшая травма.

— Операцию провели в штатном режиме. В итоге кровоток был восстановлен, после этого рука начала функционировать нормально, — сообщили в донском Минздраве.

медицина