Танцоры из Челябинска, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», взяли золото чемпионата России

Напомним, в марте подростки стали свидетелями теракта, который произошёл в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, в результате случившегося погибли 145 человек, ещё около 500 пострадали. Среди жертв оказался 51-летний житель Сатки Александр Баклемышев, который специально приехал в Москву ради этого концерта. Семье погибшего окажут необходимую помощь, в том числе и материальную. Помимо этого, среди погибших в «Крокус Сити Холле» оказалась уроженка Челябинской области. Позже преступников задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. В результате исследования телефонов обвиняемых в совершении теракта представителям правоохранительных органов удалось получить новые страшные подробности.