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Семикилометровая пробка образовалась под Екатеринбургом

На трассе Пермь — Екатеринбург водители встали в многокилометровую пробку.

Источник: Комсомольская правда

Под Екатеринбургом образовалась большая пробка. На трассе Р-242 автомобилисты встали с 322 по 315 километр по направлению к городу Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

— Затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ. Будьте внимательны! Заранее планируйте свой маршрут! — отметили в «Уралуправтодоре».

Ранее, днем 24 апреля, на трассе под Екатеринбургом также скопилась масштабная пробка. Водители попали в затор по обоим направлениям трассы Пермь — Екатеринбург.

— Возможный путь объезда через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск со съездом на километре 290 и возвращением на автодорогу на 326 километре, — отметили в «Уралуправтодоре».