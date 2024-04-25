Вместе с жарой в Челябинскую область возвращается дымовой туман

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 22.00 25 апреля до 19.00 27-го в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино и Златоусте объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в комментарии местного ЦГМС.