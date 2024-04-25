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Вместе с жарой в Челябинскую область возвращается дымовой туман

Режим «черного неба» объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино и Златоусте.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 71% 762 мм рт. ст. +13°

Вместе с жарой в Челябинскую область возвращается дымовой туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что с вечера четверга в приземном слое атмосферы будут формироваться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (автомобильных выхлопов, промышленных выбросов).

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 22.00 25 апреля до 19.00 27-го в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино и Златоусте объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в комментарии местного ЦГМС.

Предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Ранее сообщалось, что высотный теплый антициклон, всплывающий с Ближнего Востока на Поволжье, приведет к резкому повышению температуры воздуха в Челябинской области в ближайшие дни.

Так, днем 26 апреля прогнозируется плюс 11−16, на западе — до 20 тепла, в субботу будет плюс 17−22, воскресенье — 22−27 жары.