В Первоуральске силовики задержали экс-директора «Водоканала» Артура Гузаирова

Напомним, по решению мэра Игоря Кабца, Артура Гузаирова отстранили от должности директора «Водоканала» 6 февраля из-за крупных аварий в системе водоснабжения города. В этот же день на должность и.о. директора предприятия был назначен Сергей Матафонов. Однако спустя неделю после назначения он был задержан во время совещания в прокуратуре по вопросам ЖКХ, ему предъявлены обвинения по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере») и по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По словам Натальи Крыловой, Сергей Матафонов активно сотрудничает со следствием и дает показания.