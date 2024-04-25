С 28 апреля в Ростовской области введут особый противопожарный режим

В Ростовской области с 28 апреля введут особый противопожарный режим, он будет действовать до 20 октября. Об этом напомнил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
По словам чиновника, донские власти уже утвердили соответствующее постановление. Во время особого режима пожарной безопасности нельзя будет палить костры, жечь мусор, бытовые отходы и сухую растительность.
Территории лесов и сельхозугодий будут постоянно патрулировать, нарушителей планируют привлекать к административной ответственности.
— Огромное значение имеет профилактика. Нужно рассказывать людям о правилах пожарной безопасности, ограничениях и запретах в период действия особого противопожарного режима, — отметил Сергей Бодряков.
Напомним, ранее, с 20 марта, в лесах региона действовал пожароопасный режим. Сейчас в готовности находится 21 лесопожарная станция, в тушении могут задействовать более 3,4 тысячи специалистов, больше тысячи единиц техники, а также свыше 7,8 тысячи единиц оборудования и инвентаря. Параллельно пожарную ситуацию в лесах контролируют с помощью 86 камер видеонаблюдения.
Жителей Дона просят сообщать о любых происшествия, в том числе о природных пожарах, по номеру «112».