С 28 апреля в Ростовской области введут особый противопожарный режим

Напомним, ранее, с 20 марта, в лесах региона действовал пожароопасный режим. Сейчас в готовности находится 21 лесопожарная станция, в тушении могут задействовать более 3,4 тысячи специалистов, больше тысячи единиц техники, а также свыше 7,8 тысячи единиц оборудования и инвентаря. Параллельно пожарную ситуацию в лесах контролируют с помощью 86 камер видеонаблюдения.