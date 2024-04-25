Вход на Пискаревское кладбище ограничат утром 8 мая

Во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 8 мая закроют вход на Пискаревское мемориальное кладбище для посетителей. Доступ будет ограничен до 13:00. Об этом 25 апреля сообщила первый заместитель председателя комитета по социальной политике Петербурга Галина Колосова во время тематической пресс-конференции в ТАСС.