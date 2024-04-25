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Вход на Пискаревское кладбище ограничат утром 8 мая

В Петербурге утром 8 мая ограничат вход на Пискаревское кладбище.

Во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 8 мая закроют вход на Пискаревское мемориальное кладбище для посетителей. Доступ будет ограничен до 13:00. Об этом 25 апреля сообщила первый заместитель председателя комитета по социальной политике Петербурга Галина Колосова во время тематической пресс-конференции в ТАСС.

8 мая акции в честь Дня Победы пройдут на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Нововолковском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе и в ряде других мест, — рассказали представители правительства Петербурга.

«С особыми мерами безопасности пройдет церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. После 13:00 будет возможность для посещения жителями Петербурга», — отметила Галина Колосова.

Последние несколько лет доступ на Пискаревское мемориальное кладбище ограничивают регулярно во время визитов официальных лиц: например, такое бывало утром в День прорыва блокады Ленинграда и в День полного освобождения Ленинграда от блокады.