В Академическом на четыре дня отключат горячую воду

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге опрессовки пройдут в четыре этапа. Первый этап пройдет с 14 по 17 мая. Второй продлится с 4 по 7 июня. Третий этап назначен на 16—19 июля . А четвертый запланирован на 6—9 августа .