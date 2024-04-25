В Академическом на четыре дня отключат горячую воду

На это время горячую воду в домах будут отключать. Об этом сообщили в управляющей компании района.
Горячей воды не будет четыре дня. С 9:00 13 мая температуру горячей воды будут постепенно снижать. С 9:00 14 мая до 17:00 16 мая будут проходить сами опрессовки, вода будет холодной. После 23:00 16 мая вода станет горячей снова.
— Гидравлические испытания проводятся каждый год на тепломагистралях в межотопительный сезон. Екатеринбургская теплосетевая компания таким образом проверяет состояние сетей и выявляет слабые участки, чтобы устранить все недочеты до следующего отопительного сезона, — отметили в УК «Академический».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге опрессовки пройдут в четыре этапа. Первый этап пройдет с 14 по 17 мая. Второй продлится с 4 по 7 июня. Третий этап назначен на