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В Академическом на четыре дня отключат горячую воду

В Академическом районе Екатеринбурга опрессовки пройдут с 13 по 16 мая.

Источник: Комсомольская правда

На это время горячую воду в домах будут отключать. Об этом сообщили в управляющей компании района.

Горячей воды не будет четыре дня. С 9:00 13 мая температуру горячей воды будут постепенно снижать. С 9:00 14 мая до 17:00 16 мая будут проходить сами опрессовки, вода будет холодной. После 23:00 16 мая вода станет горячей снова.

— Гидравлические испытания проводятся каждый год на тепломагистралях в межотопительный сезон. Екатеринбургская теплосетевая компания таким образом проверяет состояние сетей и выявляет слабые участки, чтобы устранить все недочеты до следующего отопительного сезона, — отметили в УК «Академический».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге опрессовки пройдут в четыре этапа. Первый этап пройдет с 14 по 17 мая. Второй продлится с 4 по 7 июня. Третий этап назначен на 16—19 июля. А четвертый запланирован на 6—9 августа.

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