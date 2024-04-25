В Сочи с 1 по 5 мая пройдет неделя моды

Неделя моды в Сочи объединит на одной площадке молодых и именитых дизайнеров, экспертов фешен-индустрии и творческих личностей. В этом году проект отметил свое семилетие. За время своего существования в Sochi Fashion Week приняли участие дизайнеры из 57 регионов России.