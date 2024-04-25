В Сочи с 1 по 5 мая пройдет неделя моды

В Сочи с 1 по 5 мая пройдет главное модное событие Юга России Sochi Fashion Week 2024. Об этом заммэра курорта Светлана Калинина написала в своем телеграм-канале.
«Трендовые коллекции, особенная атмосфера, эффектные перформансы, яркие вечеринки, столичный и южный бомонд, байеры и владельцы модных бизнесов — Sochi Fashion Week по праву заняла свое весомое место в модном календаре Fashion событий России», — рассказала Калинина.
Неделя моды в Сочи объединит на одной площадке молодых и именитых дизайнеров, экспертов фешен-индустрии и творческих личностей. В этом году проект отметил свое семилетие. За время своего существования в Sochi Fashion Week приняли участие дизайнеры из 57 регионов России.
Отметим, что Сочи рассчитывает принять 4,6 миллионов туристов с мая по октябрь 2024 года. Притоку гостей способствует также событийный туризм.