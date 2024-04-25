В красивую дату «24.04.24» заключили брак 230 пар из Пермского края

В Перми 24 апреля торжественно сочетались узами брака 71 пара молодоженов. Как рассказали «Комсомолке» в городском управлении ЗАГС, наибольшее число пар пришлось на Мотовилихинский и Свердловский районы — 27 и 18 пар соответственно. Значительно меньше молодоженов оказалось в других районных отделах ЗАГС: Дзержинском и Индустриальном — по 6, Кировском и Орджоникидзевском — по 7.