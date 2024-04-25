В красивую дату «24.04.24» заключили брак 230 пар из Пермского края

В Пермском крае на одну из красивых дат года пришелся настоящий бум заключения браков. Благодаря магии цифр «24.04.24» создали семьи 230 пар новобрачных.
В Перми 24 апреля торжественно сочетались узами брака 71 пара молодоженов. Как рассказали «Комсомолке» в городском управлении ЗАГС, наибольшее число пар пришлось на Мотовилихинский и Свердловский районы — 27 и 18 пар соответственно. Значительно меньше молодоженов оказалось в других районных отделах ЗАГС: Дзержинском и Индустриальном — по 6, Кировском и Орджоникидзевском — по 7.
Впервые выездная регистрация брака состоялась в «Пермской арт-резиденции» на ул. Монастырской, 95д, где 24 апреля 2024 года заключили брак 6 пар. В следующий раз под сводами арт-резиденции можно будет заключить брак 24 мая.
Сотрудники управления ЗАГС администрации Перми считают, что для многих новобрачных выбор идеальной даты свадьбы является очень важным этапом подготовки к свадьбе. Есть влюбленные, которых привлекает магия красивых чисел. Три четверки и три двойки «24.04.24» стали очень редким сочетанием.
На просторах Пермского края отличились новобрачные Краснокамского городского округа, где 24 апреля 2024 года брак заключили 16 пар молодоженов. Рекордом для Краснокамска остается красивая дата «08.08.08», 8 августа 2008 года, когда создали новые семьи 43 пары.