В Самаре выросли тарифы на речные перевозки до Ширяево и Винновки

Максимальный размер тарифа из Самары до этих населенных пунктов составил 800 рублей для взрослого и 550 рублей — для ребенка. Суда пойдут с Речного вокзала и с поляны Фрунзе.

Новые расценки вступили в силу с 25 апреля.