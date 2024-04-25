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В Самаре выросли тарифы на речные перевозки до Ширяево и Винновки

Новые расценки вступили в силу с 25 апреля 2024 года.

Источник: CityTraffic.ru

Областной департамент тарифного регулирования своим приказом от 24 апреля 2024 года установил предельные максимальные уровни тарифов на речные перевозки. Речь идет о направлениях Самара-Ширяево и Самара-Винновка.

Максимальный размер тарифа из Самары до этих населенных пунктов составил 800 рублей для взрослого и 550 рублей — для ребенка. Суда пойдут с Речного вокзала и с поляны Фрунзе.
Новые расценки вступили в силу с 25 апреля.

По сравнению с 2023 годом размер тарифов для взрослых вырос на 100 рублей, а для детей — на 50 рублей.