В Самаре выросли тарифы на речные перевозки до Ширяево и Винновки

Областной департамент тарифного регулирования своим приказом от 24 апреля 2024 года установил предельные максимальные уровни тарифов на речные перевозки. Речь идет о направлениях Самара-Ширяево и Самара-Винновка.
Максимальный размер тарифа из Самары до этих населенных пунктов составил 800 рублей для взрослого и 550 рублей — для ребенка. Суда пойдут с Речного вокзала и с поляны Фрунзе.
Новые расценки вступили в силу с 25 апреля.
По сравнению с 2023 годом размер тарифов для взрослых вырос на 100 рублей, а для детей — на 50 рублей.