Какие мероприятия пройдут в День Победы в Петербурге

«Акции памяти состоятся во всех районах города — с особыми мерами безопасности пройдет церемония на Пискаревском мемориальном кладбище», — сказала во время пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя городского комитета по социальной политике Галина Колосова.
Также в Петербурге состоятся:
— 8 мая пройдет концерт в БКЗ "Октябрьский;
— 9 мая в 16:00 на Дворцовой площади начнется празднично-концертный марафон, который продлится более четырех часов;
— Бессмертный полк пройдет в онлайн формате. С 1 по 12 мая на сайте polkrf.ru можно разместить портреты своих родственников, которые участвовали в ВОВ, свои семейные истории.
— акция «Парад у дома ветерана».
В военном параде 9 мая примут участие 4500 человек. Во время мероприятия пройдет колонна из 78 единиц военной техники. Авиация для участия в параде в этом году привлекаться не будет.
В Петербурге проживает самое большое количество ветеранов ВОВ — 55 тысяч человек. Кроме того, 170 тысяч человек — это дети ВОВ.
Ранее «ФедералПресс» писал, что шествия «Бессмертного полка» на День Победы отменили в регионах.