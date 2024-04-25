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Какие мероприятия пройдут в День Победы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля, ФедералПресс. Правительство Петербурга запланировало 195 мероприятий, посвященных Дню Победы. Среди крупных событий — военный парад и автопробег ретротехники с участием ветеранов ВОВ и СВО.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Акции памяти состоятся во всех районах города — с особыми мерами безопасности пройдет церемония на Пискаревском мемориальном кладбище», — сказала во время пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя городского комитета по социальной политике Галина Колосова.

Также в Петербурге состоятся:

— 8 мая пройдет концерт в БКЗ "Октябрьский;

— 9 мая в 16:00 на Дворцовой площади начнется празднично-концертный марафон, который продлится более четырех часов;

— Бессмертный полк пройдет в онлайн формате. С 1 по 12 мая на сайте polkrf.ru можно разместить портреты своих родственников, которые участвовали в ВОВ, свои семейные истории.

— акция «Парад у дома ветерана».

В военном параде 9 мая примут участие 4500 человек. Во время мероприятия пройдет колонна из 78 единиц военной техники. Авиация для участия в параде в этом году привлекаться не будет.

В Петербурге проживает самое большое количество ветеранов ВОВ — 55 тысяч человек. Кроме того, 170 тысяч человек — это дети ВОВ.

Ранее «ФедералПресс» писал, что шествия «Бессмертного полка» на День Победы отменили в регионах.

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