Выпускники краснодарских школ хотят уйти в IT-сферу

— Большинство (56%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 67%, — уточнили в пресс-службе SuperJob.