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Выпускники краснодарских школ хотят уйти в IT-сферу

Большая часть 11-классников планирует поступать на IT- и инженерные факультеты вузов.

Источник: Freepik

У 9-классников также в приоритете IT. На втором месте по популярности — педагогика.

— Большинство (56%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 67%, — уточнили в пресс-службе SuperJob.

Так, абитуриенты хотят стать программистами, IT-специалистами. Также часто выбирают инженерные специальности и специальности в области фундаментальной или прикладной науки.

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