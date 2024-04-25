Выпускники краснодарских школ хотят уйти в IT-сферу

У 9-классников также в приоритете IT. На втором месте по популярности — педагогика.
— Большинство (56%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 67%, — уточнили в пресс-службе SuperJob.
Так, абитуриенты хотят стать программистами, IT-специалистами. Также часто выбирают инженерные специальности и специальности в области фундаментальной или прикладной науки.