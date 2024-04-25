Новосибирский актер Кологривый исполнит главную роль в комедии «Любовь зла»

Фильм рассказывает о молодом парне Максиме. Он вор, и в момент его проникновения в квартиру домой возвращается хозяйка Ева, которая узнала об измене своего жениха Кости. Девушка решается на отчаянный шаг, а Максим становится свидетелем этой драмы.