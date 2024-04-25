Погода в Волгограде на 1 мая 2024 года: дожди принесут похолодание

После летней 30-градусной жары в апреле на первые майские праздники в Волгоград нагрянут дожди и похолодание. Какой будет погода в Волгограде и области в конце шестидневной рабочей недели и в длинные выходные с 28 апреля по 1 мая 2024 года, сайту volgograd.kp.ru рассказала дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС.
В рабочие пятницу и субботу, а также в первый после шестидневного труда выходной в Волгограде еще будет сухо и жарко. 26, 27 и 28 апреля 2024 днем воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью будет +13…+15. Последние дни апреля будут прохладными и дождливыми.
— Погода начнет изменяться во второй половине дня 29 апреля. Начиная с западных и северных районов Волгоградской области, в ночь на 30 апреля ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться осадками. Кратковременные дожди с понижением температуры ночью и днем 30 апреля нагрянут и в Волгоград, — рассказали метеорологи.
Жара отступит. Температура воздуха до +15…+20 градусов днем в северных районах Волгоградской области ожидается уже 29 апреля. В Волгограде в этот день будет еще жарко. Зато 30 апреля, 1 и 2 мая 2024 года столбики термометров в городе-герое поднимутся лишь до +20 градусов, как и во всем регионе. Но зонтики на Первомай волгоградцам уже не понадобятся. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.