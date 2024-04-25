Погода в Волгограде на 1 мая 2024 года: дожди принесут похолодание

Жара отступит. Температура воздуха до +15…+20 градусов днем в северных районах Волгоградской области ожидается уже 29 апреля. В Волгограде в этот день будет еще жарко. Зато 30 апреля, 1 и 2 мая 2024 года столбики термометров в городе-герое поднимутся лишь до +20 градусов, как и во всем регионе. Но зонтики на Первомай волгоградцам уже не понадобятся. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.