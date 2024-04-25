Из Крутых Ключей пустят новые автобусные маршруты

Жители указанных микрорайонов часто жалуются на нехватку общественного транспорта. Власти рассматривали вариант продления трамвайной ветки в том направлении, но отказались от него. Решать проблему транспортной доступности микрорайонов будут за счет обустройства транспортно-пересадочных узлов. Один из них как раз разместится около стадиона.