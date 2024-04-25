В центре Самары 9 Мая нельзя будет купить алкоголь

В Самаре в связи с празднованием Дня Победы 9 мая 2024 года введут полный запрет на продажу алкоголя рядом с площадью Куйбышева. С 8 до 23 часов горячительные напитки нельзя будет купить на улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской, на улице Галактионовской от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской, улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской, улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской.