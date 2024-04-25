В Ростове спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 56 магнитных шариков

Девочку сразу доставили в больницу, где ей провели рентгеновское исследование. Оно показало, что шарики находились кучно в желудке и в кишечник пока не попали.
Как сообщает источник, с начала года это такой четвертый случай.
«В двух предыдущих ситуациях доктора ОДКБ выполнили детям операции в объеме лапаротомии и резекции кишечника, поскольку магнитные шарики вызвали перфорацию кишечника», — сообщает учреждение.
Напомним, ранее мы сообщали, что хирург из Ростовской области во время операции достала из желудка мужчины 26 монет. Позже пациент признался, что проглотил деньги еще в детстве.