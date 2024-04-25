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В Ростове спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 56 магнитных шариков

Ростовская область, 25 апреля 2024. DON24.RU. В Ростове спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 56 магнитных шариков, сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы. Ребенок проглотил детскую игрушку и позже сказал об этом маме.

Девочку сразу доставили в больницу, где ей провели рентгеновское исследование. Оно показало, что шарики находились кучно в желудке и в кишечник пока не попали.

Как сообщает источник, с начала года это такой четвертый случай.

«В двух предыдущих ситуациях доктора ОДКБ выполнили детям операции в объеме лапаротомии и резекции кишечника, поскольку магнитные шарики вызвали перфорацию кишечника», — сообщает учреждение.

Напомним, ранее мы сообщали, что хирург из Ростовской области во время операции достала из желудка мужчины 26 монет. Позже пациент признался, что проглотил деньги еще в детстве.

медицина