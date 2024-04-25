В Волге у Самары резко ухудшилось качество воды и повысилась мутность

Но при этом по словам специалистов, мутность может не влиять на безопасность воды и здоровье людей, а соответствовать допустимым показателям. Отмечается, что водопроводная вода даже при повышенной мутности является безопасной. Однако на время весеннего паводка и повышения уровня грунтовых вод рекомендуется перед употреблением отстаивать или кипятить воду.