В Волге у Самары резко ухудшилось качество воды и повысилась мутность

В апреле 2024 года в Волге у Самары заметили нехарактерное резкое изменение качества воды и повышение мутности. Соответствующее уведомление компания «РКС-Самара» направила городской администрации. Оно опубликовано 25 апреля.
— Мутность воды реки связана с нехарактерным для нашего региона весенним половодьем. Вероятно, причиной стал разлив рек и затопление больших территорий в Самарской и соседних областях, — говорится в документе.
Из-за этого на время паводка усилили контроль санитарно-гигиенического микробиологического качества воды на насосно-фильтровальных станциях, а также на всех этапах транспортировки по централизованной сети. Специалисты ввели форсированный режим отстаивания, фильтрования и обеззараживания.
Для снижения мутности воды будут увеличивать дозы коагулянтов. С управлением Роспотребнадзора по Самарской области уже согласованы мероприятия, направленные на недопущение ухудшения качества воды. Во время паводка в некоторых частях города наблюдается внешнее замутнение качества воды.
Но при этом по словам специалистов, мутность может не влиять на безопасность воды и здоровье людей, а соответствовать допустимым показателям. Отмечается, что водопроводная вода даже при повышенной мутности является безопасной. Однако на время весеннего паводка и повышения уровня грунтовых вод рекомендуется перед употреблением отстаивать или кипятить воду.