Уральские паломники по традиции доставят Благодатный огонь в Екатеринбург

Екатеринбург готовится к празднованию Светлой Пасхи — в этом году Светлое Христово Воскресение выпало на 5 мая. Главное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с субботы на воскресенье, а уже днем тысячи верующих пройдут пасхальным крестным ходом до Храма-на-Крови. К молитвенному шествию смогут присоединиться все желающие.