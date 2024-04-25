Стала известна продолжительность жизни казахстанцев

В Бюро нацстатистики также недавно озвучили данные о том, сколько женщин проживают в Казахстане. Недавно аналитики назвали средний возраст жениха и невесты — большинству мужчин, вступивших в брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин — от 18 до 34 лет (82%). Чаще всего узами брака себя связывали жители Астаны, меньше всего — в Туркестанской области.