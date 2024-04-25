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На фестивале «Движение» в Екатеринбурге выступят OTYKEN, Ундервуд и EASY DIZZY

Названы хедлайнеры первого фестиваля мотокультуры «Движение» в Свердловской области. Концерты дадут группы OTYKEN, «Ундервуд» и EASY DIZZY. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

Сам фестиваль пройдет в центре Екатеринбурга и в Верхней Пышме. Вход на площадки в уральской столице бесплатный. Состоится мероприятие 8 и 9 июня.

— 8 июня группа OTYKEN откроет сцену на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе (г. Верхняя Пышма) и выступит на главной сцене фестиваля в Екатеринбурге на «Капсуле времени», — отметили организаторы.

Также 8 июня даст концерт группа «Ундервуд». Музыканты выступят и в Верхней Пышме, и в Екатеринбурге. EASY DIZZY также сыграют свою музыку в этот день в этих же городах. Артистов поддержат и другие известные российские и уральские музыканты.

Ранее фестиваль «Движение» анонсировали необычной акцией в центре Екатеринбурга. Жителей города напугало исчезновение арт-объекта Тимофея Ради.

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