На фестивале «Движение» в Екатеринбурге выступят OTYKEN, Ундервуд и EASY DIZZY

Также 8 июня даст концерт группа «Ундервуд». Музыканты выступят и в Верхней Пышме, и в Екатеринбурге. EASY DIZZY также сыграют свою музыку в этот день в этих же городах. Артистов поддержат и другие известные российские и уральские музыканты.