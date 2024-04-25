На фестивале «Движение» в Екатеринбурге выступят OTYKEN, Ундервуд и EASY DIZZY

Сам фестиваль пройдет в центре Екатеринбурга и в Верхней Пышме. Вход на площадки в уральской столице бесплатный. Состоится мероприятие 8 и 9 июня.
— 8 июня группа OTYKEN откроет сцену на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе (г. Верхняя Пышма) и выступит на главной сцене фестиваля в Екатеринбурге на «Капсуле времени», — отметили организаторы.
Также 8 июня даст концерт группа «Ундервуд». Музыканты выступят и в Верхней Пышме, и в Екатеринбурге. EASY DIZZY также сыграют свою музыку в этот день в этих же городах. Артистов поддержат и другие известные российские и уральские музыканты.
Ранее фестиваль «Движение» анонсировали необычной акцией в центре Екатеринбурга. Жителей города напугало исчезновение арт-объекта Тимофея Ради.