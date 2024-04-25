В Уфе скоропостижно скончался писатель Вадим Богданов

Публиковался в центральной и республиканской прессе, коллективных сборниках. Автор романов «Если бы судьбой была я…» (2001, в соавторстве с С. Чураевой), «Книга Небытия» (Москва, 2006), книги стихов «Если бы я был…» (Уфа, 2012).