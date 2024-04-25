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В Уфе скоропостижно скончался писатель Вадим Богданов

В Уфе скоропостижно скончался писатель, член Союза писателей РБ, РФ и Санкт-Петербурга Вадим Богданов. Ему был всего 51 год. Место похорон и прощания уточняется, сообщили «Башинформу» в союзе писателей республики.

Источник: Башинформ

Вадим Алексеевич Богданов родился 1 января 1973 года в с. Нагаево. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ. Работал руководителем служб общественных связей, маркетинга и рекламы в региональных и федеральных финансовых структурах.

Публиковался в центральной и республиканской прессе, коллективных сборниках. Автор романов «Если бы судьбой была я…» (2001, в соавторстве с С. Чураевой), «Книга Небытия» (Москва, 2006), книги стихов «Если бы я был…» (Уфа, 2012).

Участник II (2002) и III (2003) форумов молодых писателей России (Москва).

Лауреат всероссийского конкурса «Сады Лицея» (2002), Всероссийского драматургического конкурса «Долг. Честь. Достоинство» (2005), международного литературного Волошинского конкурса (2012). Дипломант Южно-Уральской литературной премии (2013).