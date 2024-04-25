Эксперт считает, что ямочный ремонт больше не спасает дороги Ростова

На пресс-конференции на тему «Состояние дорожной сети Ростова-на-Дону» он рассказал, как можно решить проблемы с состоянием дорог в городе.
Эксперт считает, что в донской столице необходимо выполнить капитальный ремонт дороги.
«Сами видите, что у нас дороги, конечно, надо бы ремонтировать почаще, я имею в виду именно капитально, а не ямочный ремонт. И мы, конечно, не всегда все успеваем делать», — сказал он.
Общение с экспертами в области дорожного строительства прошло сегодня на площадке Ростовского регионального отделения Союза журналистов России. В пресс-конференции приняли участие представители руководства УГИБДД Ростова, а также руководители подрядных организаций, занимающихся строительством и ремонтом дорог.