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Эксперт считает, что ямочный ремонт больше не спасает дороги Ростова

Ростовская область, 25 апреля 2024. DON24.RU. Ямочный ремонт не спасет дороги Ростова, считает руководитель ООО «Стройавтодор» Дмитрий Глазунов, занимающийся в том числе ремонтом и строительством проезжей части.

Источник: Don24.ru

На пресс-конференции на тему «Состояние дорожной сети Ростова-на-Дону» он рассказал, как можно решить проблемы с состоянием дорог в городе.

Эксперт считает, что в донской столице необходимо выполнить капитальный ремонт дороги.

«Сами видите, что у нас дороги, конечно, надо бы ремонтировать почаще, я имею в виду именно капитально, а не ямочный ремонт. И мы, конечно, не всегда все успеваем делать», — сказал он.

Общение с экспертами в области дорожного строительства прошло сегодня на площадке Ростовского регионального отделения Союза журналистов России. В пресс-конференции приняли участие представители руководства УГИБДД Ростова, а также руководители подрядных организаций, занимающихся строительством и ремонтом дорог.

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