В крымских детских лагерях усилят меры безопасности

В частности, будет усилена работа патрулей сотрудников МВД возле детских лагерей. Кроме того, уже сейчас сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора проводятся выездные проверки в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания и на тематических площадках.