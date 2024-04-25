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В крымских детских лагерях усилят меры безопасности

В частности, будет усилена работа патрулей сотрудников МВД возле загородных лагерей.

Источник: Комсомольская правда

В загородных детских оздоровительных лагерях на территории Республики Крым усилят меры безопасности, сообщила замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова в эфире «Радио Крым».

В частности, будет усилена работа патрулей сотрудников МВД возле детских лагерей. Кроме того, уже сейчас сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора проводятся выездные проверки в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания и на тематических площадках.

В этом году в Крыму будут работать 52 загородных лагеря, 465 дневных тематических площадок и 334 лагеря дневного пребывания.