В крымских детских лагерях усилят меры безопасности

В загородных детских оздоровительных лагерях на территории Республики Крым усилят меры безопасности, сообщила замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова в эфире «Радио Крым».
В частности, будет усилена работа патрулей сотрудников МВД возле детских лагерей. Кроме того, уже сейчас сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора проводятся выездные проверки в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания и на тематических площадках.
В этом году в Крыму будут работать 52 загородных лагеря, 465 дневных тематических площадок и 334 лагеря дневного пребывания.