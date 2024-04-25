Погода на май 2024 в Краснодаре: ждать ли жару или холодов

Правда, продлится это недолго. Уже во второй половине месяца в регион вернется жара. Синоптики ожидают, что май, как и апрель, будет засушливым — практически без осадков. А это значит, что в регионе установится засуха как в пустыне или просто горячий фен. Объясняется это тем, что температура, превышающая норму, продолжит откачку влаги из почвы.