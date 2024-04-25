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Погода на май 2024 в Краснодаре: ждать ли жару или холодов

Африканская жара ожидается на Кубани в мае.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 67% 763 мм рт. ст. +13°

Вслед за африканским песком на Кубань придет африканская же жара. Всему виной — дефицит осадков и рекордное потепление в апреле. Это грозит региону небывалой засухой, сообщает АиФ-Юг.

Да, ожидать новых температурных рекордов в мае не стоит. Все они останутся в апреле, когда отклонения погоды от нормы достигла 4,5 — 5 градусов. В мае эта цифра упадет в два раза, то есть будет в пределах нормы.

На майские праздники воздух на Кубани прогреется до плюс 28 градусов, а средняя температура установится на отметке в +24. При этом ближе к экватору мая в регион придет резкое похолодание. Столбики термометров рванут вниз, а средняя температура опустится плюс 18 градусов.

Правда, продлится это недолго. Уже во второй половине месяца в регион вернется жара. Синоптики ожидают, что май, как и апрель, будет засушливым — практически без осадков. А это значит, что в регионе установится засуха как в пустыне или просто горячий фен. Объясняется это тем, что температура, превышающая норму, продолжит откачку влаги из почвы.

ФАКТ.

Самый теплый май в Краснодар был в 2013-м. Тогда средняя месячная температура составила 21,8 градусов. Это на 4,6 значений больше нормы.