Потепление ожидается в Беларуси с этих выходных

«После крайне дождливого и холодного начала рабочей недели во второй половине погода решила взять курс на потепление. При этом если в пятницу атмосферные фронты обусловят дожди различной интенсивности преимущественно по восточной половине республики, то начиная с субботы за погоду в Беларуси начнет отвечать область повышенного атмосферного давления, поэтому в предстоящие выходные жителей нашей страны ожидает без существенных осадков погода. Лишь в субботу местами по северо-востоку теряющий активность фронтальный раздел еще отметится локальными кратковременными дождями. Вместе с тем на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса и температурный фон начнет повышаться», — рассказали в Белгидромете.