Потепление ожидается в Беларуси с этих выходных

«После крайне дождливого и холодного начала рабочей недели во второй половине погода решила взять курс на потепление. При этом если в пятницу атмосферные фронты обусловят дожди различной интенсивности преимущественно по восточной половине республики, то начиная с субботы за погоду в Беларуси начнет отвечать область повышенного атмосферного давления, поэтому в предстоящие выходные жителей нашей страны ожидает без существенных осадков погода. Лишь в субботу местами по северо-востоку теряющий активность фронтальный раздел еще отметится локальными кратковременными дождями. Вместе с тем на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса и температурный фон начнет повышаться», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 26 апреля, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, ночью местами по юго-востоку — сильные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Температура воздуха ночью составит плюс 1−7 градусов, по юго-востоку — плюс 8−11 градусов, а местами по западу прогнозируются заморозки 0 — минус 1 градус. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 9 до плюс 15 градусов, а в восточных районах — от плюс 16 до плюс 19 градусов.
В субботу, 27 апреля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью температура достигнет плюс 1−7 градусов, местами будут заморозки от 0 до минус 2 градусов. Температура воздуха днем будет в пределах от плюс 12 до плюс 19 градусов.
В воскресенье, 28 апреля, погода будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 2−8 градусов, а днем — плюс 15−22 градуса.
По информации синоптиков, новая рабочая неделя также возьмет теплый старт. Беларусь продолжит находиться под защитой области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс поступающих с юго-запада Европы, в результате чего жителям страны гарантировано мало облаков и много солнца, в результате чего воздух в разгар дня будет прогреваться до плюс 17−22 градусов, а по юго-западу будет еще на пару градусов теплее.
В понедельник, 29 апреля, прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В ночные часы ожидается плюс 3−10 градусов, а днем — плюс 17−22 градуса и по юго-западу — до плюс 24 градусов.
Во вторник — среду, 30 апреля — 1 мая, прогнозируется преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью синоптики обещают плюс 3−10 градусов, днем — плюс 18−24 градуса, а по юго-западу — до плюс 26 градусов.