Платоновфест: кто в 2024 году приедет на «Музыку мира в Белом колодце»

Также на «Музыке мира» выступит группа Ali, основанная в Джакарте. Творчество музыкантов объединяет в себе психоделических фанк 70-х, кинематографический соул, афро-бит и диско.
Третьим участником концерта под открытым небом станет музыкальный проект из Еревана — TmbaTa Orchectra. Их музыка — это и рок, и фолк, и даже авангард, в котором можно услышать элементы джаза и классической музыки. Стиль группы и ее звучание представляет собой альтернативную и современную интерпретацию традиционной армянской народной музыки.
Билеты на «Музыку мира» уже поступили в продажу (16+).Платоновский фестиваль искусств в этом году состоится с 1 по 30 июня. Традиционно, на форуме можно будет увидеть драматические, хореографические и кукольные спектакли, услышать самую разную музыку, посетить выставки и книжную ярмарку, побывать на встречах с литераторами. О том, какой будет литературная программа фестиваля — рассказывали здесь. А о новом музыкальном проекте «ПИРС», который проведут на Петровской набережной, вот тут.