Платоновфест: кто в 2024 году приедет на «Музыку мира в Белом колодце»

Билеты на «Музыку мира» уже поступили в продажу (16+).Платоновский фестиваль искусств в этом году состоится с 1 по 30 июня. Традиционно, на форуме можно будет увидеть драматические, хореографические и кукольные спектакли, услышать самую разную музыку, посетить выставки и книжную ярмарку, побывать на встречах с литераторами. О том, какой будет литературная программа фестиваля — рассказывали здесь. А о новом музыкальном проекте «ПИРС», который проведут на Петровской набережной, вот тут.