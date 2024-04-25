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Платоновфест: кто в 2024 году приедет на «Музыку мира в Белом колодце»

Сегодня стали известны имена участников «Музыки мира в Белом колодце» — одного из самых масштабных и самых ожидаемых событий Платоновского фестиваля искусств. В 2024 году опен-эйр состоится 29 июня. В нем примут участие музыкальные коллективы из Армении, Ганы и Индонезии. Уже довольно скоро воронежцы получат возможность познакомиться с редким музыкальным направлением — госпел народа фрафра. Его на фестивале представят гости из Ганы, Флоренс Адуни и ее музыканты.

Также на «Музыке мира» выступит группа Ali, основанная в Джакарте. Творчество музыкантов объединяет в себе психоделических фанк 70-х, кинематографический соул, афро-бит и диско.

Третьим участником концерта под открытым небом станет музыкальный проект из Еревана — TmbaTa Orchectra. Их музыка — это и рок, и фолк, и даже авангард, в котором можно услышать элементы джаза и классической музыки. Стиль группы и ее звучание представляет собой альтернативную и современную интерпретацию традиционной армянской народной музыки.

Билеты на «Музыку мира» уже поступили в продажу (16+).Платоновский фестиваль искусств в этом году состоится с 1 по 30 июня. Традиционно, на форуме можно будет увидеть драматические, хореографические и кукольные спектакли, услышать самую разную музыку, посетить выставки и книжную ярмарку, побывать на встречах с литераторами. О том, какой будет литературная программа фестиваля — рассказывали здесь. А о новом музыкальном проекте «ПИРС», который проведут на Петровской набережной, вот тут.

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