Где перекроют движение для репетиций парада Победы в Петербурге

Напомним, что 30 апреля в Петербурге состоится первая репетиция парада к 9 Мая с участием военной техники. А утром 5 мая пройдет генеральная репетиция. В параде на День Победы в этом году примут участие 4 тысячи человек, а в составе механизированной колонны пройдет 78 единиц техники. «Фонтанка» показывала, как будут украшать Петербург к памятной дате.