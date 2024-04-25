Где перекроют движение для репетиций парада Победы в Петербурге

Репетиции и проведение торжественного парада к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне перекроют проезд и запретят парковку в центре Петербурга. Первые ограничения вступят в силу уже 29 апреля.
С полуночи 29 апреля до 12:30 9 мая на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади и на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка будет запрещена остановка транспорта. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
С 14:00 до 18:30 30 апреля и с 7:00 до 12:30 5 мая для проведения репетиций перекроют проезд по следующим улицам:
набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;Миллионной улице;проезду вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади;набережной Зимней канавки;Дворцовой набережной;Дворцовому проезду;Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;Адмиралтейской набережной;Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Напомним, что 30 апреля в Петербурге состоится первая репетиция парада к 9 Мая с участием военной техники. А утром 5 мая пройдет генеральная репетиция. В параде на День Победы в этом году примут участие 4 тысячи человек, а в составе механизированной колонны пройдет 78 единиц техники. «Фонтанка» показывала, как будут украшать Петербург к памятной дате.