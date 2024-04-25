Вербное Воскресенье: что нельзя делать в праздничный день

Накануне праздника христиане посещают службу в храме. Веточки вербы освящают. Затем их ставят в доме. После праздника веточки хранят до следующего Вербного воскресенья. Выбрасывать вербу ни в коем случае нельзя. Можно отнести в церковь, где ее сожгут, либо сжечь самостоятельно. А еще ее можно попробовать посадить, тем самым вернув долг природе.