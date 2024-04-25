Вербное Воскресенье: что нельзя делать в праздничный день

Вербное Воскресенье в этом году выпадает на 28 апреля. Существуют различные приметы и традиции праздника. Рассказываем, чего не стоит делать в этот день. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) является одним из переходящих праздников церкви, чья дата зависит от Пасхи. Он отмечается в воскресный день за неделю до Пасхи, то есть на шестое воскресенье Великого поста.
На Руси этот праздник издавна называется Вербным воскресением. Связано это с тем, что верующие приходят в церковь с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, тех, что первыми распускаются весной, что является ознаменованием ветвей, которые резали иудеи для встречи Иисуса в Иерусалиме.
Накануне праздника христиане посещают службу в храме. Веточки вербы освящают. Затем их ставят в доме. После праздника веточки хранят до следующего Вербного воскресенья. Выбрасывать вербу ни в коем случае нельзя. Можно отнести в церковь, где ее сожгут, либо сжечь самостоятельно. А еще ее можно попробовать посадить, тем самым вернув долг природе.
В Вербное воскресенье все, кто соблюдает Великий Пост, могут позволить себе некоторые послабления. В этот день разрешаются блюда из рыбы, растительное масло, даже немного красного вина.
Однако стоит отказаться от работы и домашних дел, в том числе уборки и шитья. Не нужно ссориться, сквернословить, таить обиду и иметь злые умыслы. Следует также отказаться от распития спиртного и развлекательных мероприятий. Лучше сделайте доброе дело, а еще попросите прощения у близких.
После Вербного воскресенья наступает Страстная неделя, или Великая седмица. Это последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Кстати, в этом году ее будут отмечать 5 мая.