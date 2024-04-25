Мультфильмы, выставки и экскурсии: южноуральцев пригласили отметить юбилей «Аркаима»

В следующий понедельник, 29 апреля, в 12:00 для гостей проведут экскурсию «Остановить реку», во время которой можно будет осмотреть образцы пород в геологической экспозиции музея и посетить несколько самых популярных смотровых площадок.
А 30 апреля в 12:00 во время путешествия под названием «Спасённые от затопления» экскурсанты пройдут на место обнаружения поселения «Аркаим», а также узнают о ключевых памятниках долины. В 17:00 этого же дня можно будет послушать увлекательную лекцию «Построить Аркаим» от директора музея-заповедника и археолога Александра Кисленко.
Ну, а 1 мая гости смогут насладиться выставкой «Древние индоиранцы на берегах Синташты», творческим перфомансом и мультсериалом «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки».
— Кроме того, будет возможность посетить экскурсию «Синташта: мир древних индоевропейцев» (участие только на личном транспорте), — сообщил туристический портал Челябинской области chel.travel.
В преддверии 30-летия «Аркаима» в челябинском Арт-сквере открылась небольшая фотовыставка. Полюбоваться работами можно до конца мая.
Напомним также, что музей-заповедник оказался в числе счастливчиков и получил грант фонда бизнесмена Владимира Потанина. На что направят деньги, читайте в нашем прошлом материале.
Ранее из «Аркаима» поступали не такие хорошие новости: разлившаяся река Большая Караганка затопила территорию заповедника. От паводка пострадали постройки торговых рядов в нижнем туристическом лагере. К счастью, вода уходит.