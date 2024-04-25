Мультфильмы, выставки и экскурсии: южноуральцев пригласили отметить юбилей «Аркаима»

А 30 апреля в 12:00 во время путешествия под названием «Спасённые от затопления» экскурсанты пройдут на место обнаружения поселения «Аркаим», а также узнают о ключевых памятниках долины. В 17:00 этого же дня можно будет послушать увлекательную лекцию «Построить Аркаим» от директора музея-заповедника и археолога Александра Кисленко.