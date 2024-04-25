Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мультфильмы, выставки и экскурсии: южноуральцев пригласили отметить юбилей «Аркаима»

В этом году музей-заповедник «Аркаим» отмечает 30-летие и в честь такого грандиозного события, всех гостей и жителей Южного Урала приглашают на праздник. А какие мероприятия запланированы по случаю юбилея, можете узнать из нашего материала.

Источник: Pchela.News

В следующий понедельник, 29 апреля, в 12:00 для гостей проведут экскурсию «Остановить реку», во время которой можно будет осмотреть образцы пород в геологической экспозиции музея и посетить несколько самых популярных смотровых площадок.

А 30 апреля в 12:00 во время путешествия под названием «Спасённые от затопления» экскурсанты пройдут на место обнаружения поселения «Аркаим», а также узнают о ключевых памятниках долины. В 17:00 этого же дня можно будет послушать увлекательную лекцию «Построить Аркаим» от директора музея-заповедника и археолога Александра Кисленко.

Ну, а 1 мая гости смогут насладиться выставкой «Древние индоиранцы на берегах Синташты», творческим перфомансом и мультсериалом «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки».

— Кроме того, будет возможность посетить экскурсию «Синташта: мир древних индоевропейцев» (участие только на личном транспорте), — сообщил туристический портал Челябинской области chel.travel.

В преддверии 30-летия «Аркаима» в челябинском Арт-сквере открылась небольшая фотовыставка. Полюбоваться работами можно до конца мая.

Напомним также, что музей-заповедник оказался в числе счастливчиков и получил грант фонда бизнесмена Владимира Потанина. На что направят деньги, читайте в нашем прошлом материале.

Ранее из «Аркаима» поступали не такие хорошие новости: разлившаяся река Большая Караганка затопила территорию заповедника. От паводка пострадали постройки торговых рядов в нижнем туристическом лагере. К счастью, вода уходит.

выставки и музеи