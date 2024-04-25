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В Воронежской области всё ещё остаются затопленными четыре моста

Данные МЧС России.

В Воронежской области остаются затоплены четыре низководных моста, данные с сайта МЧС России.

Речь идёт о следующих переправах:

  • в Грибановском районе через реку Ворону — между населёнными пунктами Большие Алабухи и Власовка. Уровень воды превысил дорожное полотно на 166 сантиметров;
  • в Борисоглебске через реку Хопер между населёнными пунктами Губари и Макашевка. Уровень воды над дорогой превысил 254 сантиметра;
  • в Рамонском районе через реку Воронеж между населёнными пунктами Ступино и Рамонь. Уровень воды на 26 сантиметров выше дорожного полотна;
  • в Рамони через реку Воронеж. Уровень воды на 5 сантиметров выше дорожного полотна.

МЧС