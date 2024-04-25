Афиша на 28, 29 апреля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

28 апреля
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | А зори здесь тихие | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
12.00−19.30 | Красное | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Рерих и театр | Выставка эскизов | 12+
— Конкурс портрета | Выставка картин | 6+
— Мир. Дружба. Спорт | К Международному дню спорта на благо мира и развития | 6+
— Дар писательства | К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова | 16+
— 300 лет со дня рождения Иммануила Канта | 12+
— Н. Пржевальский: путешествие длиною в жизнь | 12+
— Апрель+. Музыка и шутки | 6+
— Мир наших фантазий | 0+
— Крутое пике | К 140-летию со дня рождения Василия Каменского | 16+
— 25 апреля — День весенних цветов | 6+
— Певец Пермского Севера | К 80-летию историка, этнолога и краеведа Георгия Николаевича Чагина | 16+
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Перья птиц | Выставка семиклассника | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
12.00 | Король Лев | Мюзикл. Музыкальный театр «Орфей» | 0+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
11.00, 14.00, 17.00 | Шоу первых | Фестиваль мыльных пузырей | 0+
Дом актёра
19.00 | Английский пудинг | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии
20.00 | Fiori Musicali. Вокруг Баха: шедевры великой эпохи. Аида Глухова (орган) | 12+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Романовы | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
Остановка «Завод ГСК»
12.00 | Гайва и Камгэс: город в городе | 12+
Планетарий
10.30 | Небесные светлячки | 6+
12.00 | Путешествие Незнайки на машине времени | 6+
15.00 | 365 дней вокруг Солнца | 6+
17.30 | В глубины Вселенной | 12+
Пространство «Дом»
19.00 | Приходите в мой дом | Концерт Альберта Макарова | 12+
Сквер Татищева
16.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Большой Ух | Музыкальная сказка | 0+
19.30 | Премьера. М. Зощенко. История болезни | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Улётное шоу | Иллюзионное шоу клоунов № 2 | 0+
15.00 | По щучьему велению XXI века | Иллюзионная сказка | 6+
18.00 | Фокусы со всего мира. Иллюзионный дуэт Марины и Михаила Бастраковых | 6+
Театр «У Моста»
14.00 18.00 | Энергичные люди | 16+
Театр кукол
11.00 | Муравьишка идёт домой | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
18.00 | Арабеск-2024 | Гала-концерт лауреатов | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Мой Гамлет | Монодрама | 18+
Театр юного зрителя
11.00 13.30 | Как Баба-яга сына женила | 6+
Театр-Театр
15.00, 19.00 | Премьера. Коридор | Сцена-Молот | 16+
14.00, 18.00 | Восемь женщин | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
12.00−18.00 | Живое настоящее | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+
11.00−19.00 | Видеть будущее… | 12+
11.00−19.00 | Хрупкие страницы | 12+
29 апреля
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
12.00−19.30 | Красное | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Рерих и театр | Выставка эскизов | 12+
— Конкурс портрета | Выставка картин | 6+
— Мир. Дружба. Спорт | К Международному дню спорта на благо мира и развития | 6+
— Дар писательства | К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова | 16+
— 300 лет со дня рождения Иммануила Канта | 12+
— Н. Пржевальский: путешествие длиною в жизнь | 12+
— Апрель+. Музыка и шутки | 6+
— Мир наших фантазий | 0+
— Крутое пике | К 140-летию со дня рождения Василия Каменского | 16+
— 25 апреля — День весенних цветов | 6+
— Певец Пермского Севера | К 80-летию историка, этнолога и краеведа Георгия Николаевича Чагина | 16+
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Перья птиц | Выставка семиклассника | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
19.00 | Танцем просто жить | Народный коллектив современного танца «Непоседы» | 6+
Дом актёра
19.00 Растратчики 16+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | Дорога в космос нам открыта | 6+
15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | Космос в объективе | 12+
19.00 | В поисках внеземных цивилизаций | 12+
Ротонда в Горьковском саду
16.00 | Пермь архитектурная | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
12.00−18.00 | Живое настоящее | 6+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Camera Obscūra. Дуэты и трио | 12+