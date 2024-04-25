Челябинцев пригласили на массовый субботник в парки и скверы

Мероприятие затронет все районы города, так что, чтобы внести свой вклад в чистоту, не придётся идти далеко. Организаторы выдадут всё необходимое для уборки уже на месте. От челябинцев требуется удобная одежда и хорошее настроение.
Марафон чистоты начнётся в 13:30. Навести порядок предлагают в 10 парках, скверах и территориях. В список вошли:
- сквер напротив ДК «Строителей», шоссе Металлургов, 70б;
- сквер по ул. Орджоникидзе;
- сквер по ул. Свободы, 92а;
- пешеходная зона по четной стороне ул. Свободы от Плеханова до Орджоникидзе;
- парк «Плодушка» в районе улиц Бобруйская, Энергетиков, Гранитная, Агалакова;
- парк «Северо-Западный»;
- лесной массив в границах улиц Молдавская, Захаренко, Краснопольского проспекта;
- набережная реки Миасс на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной;
- ДК «Смена», вблизи дома № 102 на улице Культуры;
- пруд у Кардиоцентра (с 16:00).
Многие из этих пространств были не так давно благоустроены. На всех точках можно будет проголосовать за новые территории, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» уже в 2025 году. По вопросам, касающимся участия в субботнике, можно обращаться в администрации районов.
Напомним, субботники, плоггинг-забег, региональные акции «Разделяйка», «Сдай батарейку» и другие пройдут в Челябинской области 25 мая в рамках экологического водного форума Южного Урала.