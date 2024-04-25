Челябинцев пригласили на массовый субботник в парки и скверы

Многие из этих пространств были не так давно благоустроены. На всех точках можно будет проголосовать за новые территории, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» уже в 2025 году. По вопросам, касающимся участия в субботнике, можно обращаться в администрации районов.