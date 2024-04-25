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Челябинцев пригласили на массовый субботник в парки и скверы

Всероссийский субботник пройдёт в Челябинске в субботу, 27 апреля. Горожан приглашают на большую уборку в парки и скверы. Инвентарь, перчатки и мешки выдадут на месте. Подробнее о том, где можно навести чистоту, рассказали в мэрии.

Источник: Pchela.News

Мероприятие затронет все районы города, так что, чтобы внести свой вклад в чистоту, не придётся идти далеко. Организаторы выдадут всё необходимое для уборки уже на месте. От челябинцев требуется удобная одежда и хорошее настроение.

Марафон чистоты начнётся в 13:30. Навести порядок предлагают в 10 парках, скверах и территориях. В список вошли:

  • сквер напротив ДК «Строителей», шоссе Металлургов, 70б;
  • сквер по ул. Орджоникидзе;
  • сквер по ул. Свободы, 92а;
  • пешеходная зона по четной стороне ул. Свободы от Плеханова до Орджоникидзе;
  • парк «Плодушка» в районе улиц Бобруйская, Энергетиков, Гранитная, Агалакова;
  • парк «Северо-Западный»;
  • лесной массив в границах улиц Молдавская, Захаренко, Краснопольского проспекта;
  • набережная реки Миасс на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной;
  • ДК «Смена», вблизи дома № 102 на улице Культуры;
  • пруд у Кардиоцентра (с 16:00).

Многие из этих пространств были не так давно благоустроены. На всех точках можно будет проголосовать за новые территории, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» уже в 2025 году. По вопросам, касающимся участия в субботнике, можно обращаться в администрации районов.

Напомним, субботники, плоггинг-забег, региональные акции «Разделяйка», «Сдай батарейку» и другие пройдут в Челябинской области 25 мая в рамках экологического водного форума Южного Урала.

ЖКХ