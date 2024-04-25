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В Татарстане ввели ограничение на ловлю рыбы

Они продлятся до 5 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 25 апреля по 5 июня в Татарстане ввели запрет на промышленный вылов рыбы. За нарушение требований рыбакам может грозить административная или уголовная ответственность.

С начала года в республике зафиксировали 18 фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов. На граждан завели 5 уголовных дел и составили 24 административных протокола.

Для любительской рыбалки разрешено использовать одну поплавочную или донную удочку с берега с общим числом крючков до 2 штук на орудия вылова у одного человека, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Напомним, в Казани стартуют общественные обсуждения засыпки у Кировской дамбы.

экология