В Новосибирской области потеплеет до +19 градусов

В конце текущей недели в Новосибирскую область придет долгожданное потепление. Жителям региона обещают повышение температуры до +19 градусов.
Ночью 26 апреля ожидаются заморозки от −1 до −11. В дневные часы потеплеет до +7…+12 градусов.
Весеннее тепло придет в ночь на субботу, 27 апреля. Так, термометры покажут 0…-5. Днем воздух прогреется до +6…+17. Самую высокую температуру прогнозируют в воскресенье, 28 апреля. Днем столбики термометров повысятся до +19 градусов. При этом вероятен дождь.
В Новосибирске в эти дни температура днем будет колебаться от +9 до +16 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду.