В Новосибирской области потеплеет до +19 градусов

Весеннее тепло придет в ночь на субботу, 27 апреля. Так, термометры покажут 0…-5. Днем воздух прогреется до +6…+17. Самую высокую температуру прогнозируют в воскресенье, 28 апреля. Днем столбики термометров повысятся до +19 градусов. При этом вероятен дождь.