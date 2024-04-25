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В Новосибирской области потеплеет до +19 градусов

Жителей Новосибирской области ожидает резкое потепление.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 67% 763 мм рт. ст. +13°

В конце текущей недели в Новосибирскую область придет долгожданное потепление. Жителям региона обещают повышение температуры до +19 градусов.

Ночью 26 апреля ожидаются заморозки от −1 до −11. В дневные часы потеплеет до +7…+12 градусов.

Весеннее тепло придет в ночь на субботу, 27 апреля. Так, термометры покажут 0…-5. Днем воздух прогреется до +6…+17. Самую высокую температуру прогнозируют в воскресенье, 28 апреля. Днем столбики термометров повысятся до +19 градусов. При этом вероятен дождь.

В Новосибирске в эти дни температура днем будет колебаться от +9 до +16 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду.