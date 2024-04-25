Голубая цена издалека видна: как в магазинах Крыма контролируют стоимость продуктов перед Пасхой

Пасха не за горами — уже 5 мая православные крымчане соберутся в кругу семьи за ужином, отмечая главный христианский праздник. А, значит, совсем скоро на прилавках появятся куличи. Но если с главным «блюдом» все понятно, то как обстоят дела с остальными продуктами в магазинах? Ведь «под шумок» могли повыситься цены на другие товары, не говоря уже о социальных.