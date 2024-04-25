Голубая цена издалека видна: как в магазинах Крыма контролируют стоимость продуктов перед Пасхой

— Цены растут, а зарплата — нет, — жалуется подруга, — лишь бы перед Пасхой ничего не повысилось, а то вместо куличей будем есть хлеб с маслом.
Беспокойство оправдано — некоторые недобросовестные торгаши действительно «гнут» цены в преддверии праздников. Этой проблемой озадачился и глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал жителей полуострова жаловаться властям, так как объективных причин для роста стоимости продуктов в регионе нет.
— Участниками рынка, которые допускают необоснованное повышение стоимости продуктов, движет лишь жадность и жажда наживы, — объяснил Аксенов.
ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Пасха не за горами — уже 5 мая православные крымчане соберутся в кругу семьи за ужином, отмечая главный христианский праздник. А, значит, совсем скоро на прилавках появятся куличи. Но если с главным «блюдом» все понятно, то как обстоят дела с остальными продуктами в магазинах? Ведь «под шумок» могли повыситься цены на другие товары, не говоря уже о социальных.
«Комсомолка» решила проверить, как обстоят дела с ценами в популярных торговых точках полуострова в преддверии майских праздников и Пасхи. Вместе с начальником управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпрома РК Анатолием Гуком прошлись по магазинам крупнейших сетевых магазинов Симферополя. Проверили, соответствуют ли цены на социальные товары установленным в Крыму нормам.
Как подчеркнул Анатолий Гук, Совмин республики заключил с 13 торговыми сетями соглашение об установлении социальных цен на 30 наименований товаров. Это крупы, сахар, некоторые виды овощей, а также мясной и молочной продукции. Магазины взяли на себя обязательства не превышать установленную цену более чем на 5% от ее оптовой закупки.
— Пока что незаконного повышения цен мы не наблюдаем — все добросовестно исполняют условия данного соглашения. Если есть какие-то незначительные замечания, допустим, разобрали товар вечером и не сменили ценники, мы отмечаем эти нарушения, и они быстро исправляются, — говорит начальник управления ценовой политики.
НЕ ДОХОДЯ ДО КАССЫ.
— Цены на все товары наизусть я, конечно, не помню, — отвечает Анатолий Гук на вопросы журналистов о ходе проверки, — но перечень опубликован на официальном сайте Министерства промышленной политики, с ним и сверяемся.
Это же чиновник посоветовал делать и крымчанам, которые подозревают, что цены в магазинах необоснованно завышены.
— Жители всегда могут пожаловаться на несоответствие цен по горячей линии Минпрома. Мы эти обращения оперативно отработаем. Грубо говоря, если товар должен стоить 80 рублей, а на ценнике — 90, потребитель звонит, мы тут же связываемся с торговой сетью, и цену меняют. Поэтому и купит данный товар человек за 80 рублей.
Социальные товары в супермаркетах видно сразу — на них голубые ценники. Таким продуктом, к примеру, считается гречка. Но далеко не на всех упаковках крупы ценник такого цвета.
— Торговая сеть сама выбирает наименования марок.
Поэтому покупатель сам решает, приобрести ли условную пачку макарон одной марки за 30 рублей, либо выбрать другого производителя, но раскошелиться уже на 86 рублей за бренд.