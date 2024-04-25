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Воронежцев предупредили о новых квитанциях на оплату электроэнергии

Изменения связаны с запуском услуги «рекомендуемый платеж».

С мая 2024 года воронежцы начнут получать новый вариант квитанций на оплату электроэнергии. Изменения связаны с запуском услуги «Рекомендуемый платеж». Теперь потребители смогут оплачивать не только предыдущий, но и текущий месяц. Сумма оплаты будет рассчитываться для каждого абонента отдельно на основе среднемесячного потребления или, при отсутствии счетчика, в соответствии с нормативами. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Воронеж».

Новая форма квитанции будет содержать три графы:

  • обязательный платеж — сумма оплаты за электроэнергию, потребленную в предыдущем месяце;
  • рекомендуемый платеж — оплата электроэнергии за текущий месяц;
  • оплата с учетом рекомендуемого платежа — сумма, включающая оба вида платежа одновременно.

Клиент вправе сам выбрать предпочтительный вид платежа.

Ранее РИА «Воронеж» объясняло, как воронежцам будут начислять плату за горячую воду в период отключений.

ЖКХ