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В православные праздники у кладбищ в Воронеже нельзя будет парковаться

Парковку возле городских кладбищ и подъезд к ним запретят в дни православных праздников с 6.00 до 17.00. Об этом сообщили в администрации Воронежа в четверг, 25 апреля.

28 апреля — Вербное воскресенье5 мая — Пасха12 мая — Красная горка.

— в эти дни, когда многие воронежцы едут на кладбище, нельзя будет ни подъехать, ни оставить машину у мемориальных сооружений. Власти Воронежа ранее сообщали, что организуют усиленный десант автобусов до погостов, припаркованные машины будут просто мешать проезду городского общественного транспорта.

В пресс-службе перечислили кладбища, возле которых нельзя парковаться:

  • Коминтерновское;
  • Левобережное (Восточное);
  • Лесное;
  • Никольское;
  • Правобережное (Шиловское);
  • Юго-Западное.

Вблизи кладбищ можно будет проехать в соответствии со схемами.