В православные праздники у кладбищ в Воронеже нельзя будет парковаться

— в эти дни, когда многие воронежцы едут на кладбище, нельзя будет ни подъехать, ни оставить машину у мемориальных сооружений. Власти Воронежа ранее сообщали, что организуют усиленный десант автобусов до погостов, припаркованные машины будут просто мешать проезду городского общественного транспорта.