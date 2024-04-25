В православные праздники у кладбищ в Воронеже нельзя будет парковаться

28 апреля — Вербное воскресенье5 мая — Пасха12 мая — Красная горка.
— в эти дни, когда многие воронежцы едут на кладбище, нельзя будет ни подъехать, ни оставить машину у мемориальных сооружений. Власти Воронежа ранее сообщали, что организуют усиленный десант автобусов до погостов, припаркованные машины будут просто мешать проезду городского общественного транспорта.
В пресс-службе перечислили кладбища, возле которых нельзя парковаться:
- Коминтерновское;
- Левобережное (Восточное);
- Лесное;
- Никольское;
- Правобережное (Шиловское);
- Юго-Западное.
Вблизи кладбищ можно будет проехать в соответствии со схемами.