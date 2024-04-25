На школьные ноутбуки предустановят учебный профиль Сферум

Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, рассказал, что учебный профиль Сферум в VK Мессенджере «развивается с учетом пожеланий пользователей — педагогов, учащихся и их родителей». Предустановка сервиса на ноутбуки, поставляемые в школы, позволит сделать традиционное образование более современным и поможет «выстраивать цифровую среду в отечественном образовании».