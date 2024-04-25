На школьные ноутбуки предустановят учебный профиль Сферум

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере будет предустановлен на все ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские школы в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Учебный профиль Сферум предназначен для образовательных целей и коммуникации между учителями, учениками и родителями в едином защищенном пространстве. В профиле можно переписываться в чатах, созваниваться в режиме онлайн, обмениваться учебными материалами и проводить опросы.
Меморандум о сотрудничестве заключили ICL Techno и ООО «Компания ВК». Целью соглашения является совместное развитие в сфере образовательных проектов и цифровых технологий. Стороны обязались объединить в равной степени усилия и интеллектуальный потенциал, а также организационные, технические и административные ресурсы.
Предполагается, что в 2024 году в школы 40 регионов России будет поставлено 50 тысяч ноутбуков с предустановленным учебным профилем Сферум.
Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, рассказал, что учебный профиль Сферум в VK Мессенджере «развивается с учетом пожеланий пользователей — педагогов, учащихся и их родителей». Предустановка сервиса на ноутбуки, поставляемые в школы, позволит сделать традиционное образование более современным и поможет «выстраивать цифровую среду в отечественном образовании».