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Пять температурных рекордов зафиксировали в апреле в Симферополе

24 апреля в Симферополе был побит температурный рекорд 74-летней давности.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 59% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики зарегистрировали в Симферополе сразу пять температурных рекордов в апреле. Как сообщили КП-Крым в Крымском гидрометцентре, до рекордных отметок столбики термометров поднимались 1-го, 2-го, 16-го, 17-го и 24 апреля.

— 24 апреля температура воздуха составила 29,3 градуса. Это на 0,8 градуса выше, чем в 1950 году, когда было 28,5 градусов, — сообщила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Напомним, второй месяц весны в Крыму начался с аномальной жары. Абсолютный температурный в Симферополе был побит уже 1 апреля. Столбики термометров в крымской столице показывали 27,1 градусов.

Такой жары в апреле не было 83 года. Симферопольцы резко сменили куртки на летние майки.