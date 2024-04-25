Пять температурных рекордов зафиксировали в апреле в Симферополе

Синоптики зарегистрировали в Симферополе сразу пять температурных рекордов в апреле. Как сообщили КП-Крым в Крымском гидрометцентре, до рекордных отметок столбики термометров поднимались 1-го, 2-го, 16-го, 17-го и 24 апреля.
— 24 апреля температура воздуха составила 29,3 градуса. Это на 0,8 градуса выше, чем в 1950 году, когда было 28,5 градусов, — сообщила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Напомним, второй месяц весны в Крыму начался с аномальной жары. Абсолютный температурный в Симферополе был побит уже 1 апреля. Столбики термометров в крымской столице показывали 27,1 градусов.
Такой жары в апреле не было 83 года. Симферопольцы резко сменили куртки на летние майки.