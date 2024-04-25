Пять температурных рекордов зафиксировали в апреле в Симферополе

Синоптики зарегистрировали в Симферополе сразу пять температурных рекордов в апреле. Как сообщили КП-Крым в Крымском гидрометцентре, до рекордных отметок столбики термометров поднимались 1-го, 2-го, 16-го, 17-го и 24 апреля.