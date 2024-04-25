Прямые авиарейсы из Самары в Минск возобновят с 1 июня

Рейсы запланированы по субботам. Согласно расписанию, вылет из Самары намечен на 11:40, а прибытие в Минск — на 13:15. Обратный рейс из столицы Белоруссии отправится в 19:05, приземление в Самаре ожидается в 22:25. Выполнять полеты будут самолеты авиакомпании Red Wings. В небе придется провести 2 часа 30 минут.