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Прямые авиарейсы из Самары в Минск возобновят с 1 июня

Полеты из Самары в столицу Белоруссии будут выполняться один раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В расписании аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в столицу Белоруссии. Первый самолет сообщением Самара-Минск отправится 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы запланированы по субботам. Согласно расписанию, вылет из Самары намечен на 11:40, а прибытие в Минск — на 13:15. Обратный рейс из столицы Белоруссии отправится в 19:05, приземление в Самаре ожидается в 22:25. Выполнять полеты будут самолеты авиакомпании Red Wings. В небе придется провести 2 часа 30 минут.

С полным расписанием рейсов и подробностями организации полетов можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта Курумоч, а с условиями перевозок на сайтах авиаперевозчика.