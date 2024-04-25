Омичи заметили небесное явление, предвещающее дождь

И дождь, который они предвещают, действительно пройдёт: метеорологи предсказывают, что омичей ждут тёплые, но влажные выходные. В пятницу, 26 апреля, днём температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла. В ночь на субботу снова станет холоднее, до −3, зато днём воздух прогреется до +20. Ночью в воскресенье, 28 апреля, в регионе ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днём до +25.