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Омичи заметили небесное явление, предвещающее дождь

Полюбоваться им можно прямо сейчас.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 59% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Om1.ru

После череды ненастных дней в Омск снова возвращается ясная погода. Серые тучи, наконец, расступились, и горожане смогли увидеть в лучах заходящего солнца небесное явление необычайной красоты.

Этот вид облаков называется перистыми из-за ажурных, изящных белых линий из-которых они состоят.

Как выяснилось, это не что иное как кристаллики льда, падающие вниз. Считается, что такие облака предвещают дождь. А вот сами по себе они абсолютно безобидны: кристаллики льда тают и испаряются, опускаясь в более теплые слои атмосферы.

И дождь, который они предвещают, действительно пройдёт: метеорологи предсказывают, что омичей ждут тёплые, но влажные выходные. В пятницу, 26 апреля, днём температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла. В ночь на субботу снова станет холоднее, до −3, зато днём воздух прогреется до +20. Ночью в воскресенье, 28 апреля, в регионе ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днём до +25.