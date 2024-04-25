«Есть те, кто даже в очагах не прививается»: Как в Татарстане обстоят дела с корью

«К сожалению, отказываются от прививок в любом возрасте: и в год, и в шесть лет. Отказываются прививаться даже в очагах, когда есть контакт с заболевшим корью. Мы в этом случае должны в течение 72-х часов организовать вакцинацию всех контактных вне зависимости от возраста. Даже в этом случае есть отказы. И это проблема, которая на самом деле есть», — рассказал главный эпидемиолог Татарстана.